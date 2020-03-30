RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

16:42
Сливали иностранным посольствам дела и адреса нардепов: в СМИ раскрыли новые данные о работе НАБУ
16:39
Рада назначила нового главу Минздрава: его биография и фото
16:38
Назначен новый министр финансов Украины: что о нем известно
16:35
Они должны заплатить: Трамп резко высказался о переезде принца Гарри и Меган в США Lime
16:27
Не шепчусь: брат Ермака интересно ответил на громкие обвинения в коррупции
16:03
Актеры фильма "Заражение" спустя годы записали видео о коронавирусе Lime
16:00
Рынок земли и закон про банки: онлайн видеотрансляция вечернего заседания Рады
15:52
Рада приняла важный закон по обеспечению военных
15:36
Подозревался в махинациях, был под санкциями: в СМИ рассказали о "бизнесе" экс-министра финансов Уманского
15:30
Что происходило под стенами Рады во время скандальных голосований: эксклюзивные фото
14:53
Когда Рада может принять "антиколомойский закон": источник назвал дату
14:52
Рада провалила голосование за закон по изменениям в госбюджет
Все новости

Зеленский прибыл в Раду накануне исторического голосования: первые подробности

понедельник, 30 марта 2020, 15:57
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором запланированы голосование за рынок земли и закон о запрете возвращения "Приватбанка".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

30 марта в понедельник Верховная Рада рассматривает целый ряд важных вопросов. Уже прошли голосования за увольнение министров здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского. Также выставлялись на голосование, но были провалены кандидатуры новых министров и законопроект об изменениях в бюджете.

Как ожидается, в этот же день будут рассматриваться законопроекты о рынке земли и так называемый "антиколомойский" законопроект, который сделает невозможным возвращение предыдущим собственникам "Приватбанка". Предполагается, что Зеленский выступит перед депутатами с призывом проголосовать за эти законы.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае провала нужных законопроектов Украина лишится помощи международных партнеров, а после этого ее ждет дефолт.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

По нарушителям начинают стрелять: как мир пытается остановить коронавирус, фото и видео

Остановить преступность в карантин: поможет ли комендант­ский час

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: