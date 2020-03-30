Зеленский прибыл в Раду накануне исторического голосования: первые подробности

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором запланированы голосование за рынок земли и закон о запрете возвращения "Приватбанка".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

30 марта в понедельник Верховная Рада рассматривает целый ряд важных вопросов. Уже прошли голосования за увольнение министров здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского. Также выставлялись на голосование, но были провалены кандидатуры новых министров и законопроект об изменениях в бюджете.

Как ожидается, в этот же день будут рассматриваться законопроекты о рынке земли и так называемый "антиколомойский" законопроект, который сделает невозможным возвращение предыдущим собственникам "Приватбанка". Предполагается, что Зеленский выступит перед депутатами с призывом проголосовать за эти законы.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае провала нужных законопроектов Украина лишится помощи международных партнеров, а после этого ее ждет дефолт.