Милан "умер": появилось шокирующее видео карантина в Италии

В охваченной коронавирусом Covid-19 Италии продолжается режим жесткого карантина: в городах Северной Италии, обычно наполненных туристами и местными жителями, пугающе пусто.

Об этом свидетельствует видео Ruptly из Милана.

На снятых с дрона кадрах можно увидеть, что центр города, в том числе всемирно известные Пьяцца-дель-Дуомо (Соборная площадь) и галерея Виктора Эммануила, – совершенно пусты. Магазины самых знаменитых мировых брендов, расположенные здесь, закрыты, а из всех заведений поблизости открыта лишь аптека.

Отметим, что Италия остается страной, которая на данный момент понесла наибольшие потери от коронавируса – число умерших уже превышает 10 000 человек и продолжает расти.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.