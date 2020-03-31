RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

06:20
Ударят морозы до минус 6: синоптики уточнили прогноз на последний день марта
05:05
Милан "умер": появилось шокирующее видео карантина в Италии
04:15
Весна будет или нет? Сеть взорвала забавная фотожаба на пандемию
03:10
Как передается коронавирус: главную опасность раскрыли на видео
02:05
Что грозит нарушителям карантина: украинцам показали печальное фото из США
01:15
В NASA обнародовали невероятные фото астероида, который может быть старше Солнечной системы
00:10
Под Киевом "рекордно" пьяная женщина на скорости протаранила фуру: жуткие фото с места
00:09
Враг уже у нашей двери: новый глава Минздрава сделал эмоциональное заявление

30 марта

23:41
Член оперативного штаба: статистика заболеваемости начнет резко расти
22:53
Уже 13 умерших: свежие данные по коронавирусу в Украине
22:20
Скандал с громкими обвинениями против Ермака: появилась реакция ГБР
21:01
Прячут голову в песок: уволенный Сивохо сделал эмоциональное заявление про Донбасс
Все новости

Милан "умер": появилось шокирующее видео карантина в Италии

вторник, 31 марта 2020, 05:05
переглянути новину українською

В охваченной коронавирусом Covid-19 Италии продолжается режим жесткого карантина: в городах Северной Италии, обычно наполненных туристами и местными жителями, пугающе пусто.

Об этом свидетельствует видео Ruptly из Милана.

На снятых с дрона кадрах можно увидеть, что центр города, в том числе всемирно известные Пьяцца-дель-Дуомо (Соборная площадь) и галерея Виктора Эммануила, – совершенно пусты. Магазины самых знаменитых мировых брендов, расположенные здесь, закрыты, а из всех заведений поблизости открыта лишь аптека.

Отметим, что Италия остается страной, которая на данный момент понесла наибольшие потери от коронавируса – число умерших уже превышает 10 000 человек и продолжает расти.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус заразил более 750 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (хроника 30 марта)

Точные тесты, биозащита и аппарат ИВЛ: как меценаты и церковь помогли медикам в борьбе с пандемией

По нарушителям начинают стрелять: как мир пытается остановить коронавирус, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: