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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Берегитесь: в Украине еще одна смерть от коронавируса

понедельник, 30 марта 2020, 16:19
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В Черновцах в результате осложнений коронавирусной ифекцией COVID-19 умер местный житель пожилого возраста.

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Об этом 30 марта сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

"В результате заражения коронавирусом в больнице скончался черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз... И еще раз... Берегите родителей, берегитесь сами..." - отметил он.

По словам мэра, люди должны соблюдать меры карантина, так как могут принести коронавирус с улицы домой и заразить своих близких.

"Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы... Похоронят без вашего присутствия, потому что наверняка в это время будете в обсервации, или не дай бог в больнице..." - отметил он.

Таким образом, в Украине зафиксировали 12-ю смерть от осложнений вируса.

Напомним, что по состоянию на утро 30 марта в Украине официально зарегистрированы 494 случая заражения.

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