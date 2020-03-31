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В NASA показали невероятные фото астероида, который может быть старше Солнечной системы

вторник, 31 марта 2020, 01:15
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В сети появилось изображение небольшого астероида Бенну, который исследует Межпланетная станция OSIRIS-REx.

Фото опубликовало NASA.

Диаметр Бенну не превышает 487 метров. При этом, благодаря его небольшой скорости вращения, космический зонд может совершить безопасную посадку.

Как объясняют представители NASA, астероид вызывает интерес из-за свого возраста. По мнению астрономов, Бенну может содержать частицы минералов, которые сформировались раньше, чем Солнечная система. Изучение чистых образов поможет получить сведения об истории появления планет.

После обработки новых данных NASA составило карту, на которой можно детально рассмотреть астероид. Пиксель охватывает 2 дюйма поверхности, а каждое изображение было захвачено с расстояния от трех до пяти километров.

Данные полученные в ходе исследования в период с 7 марта по 19 апреля 2019 года. Ученые рассказали, что Бенну имеет каменистую поверхность, покрытую валунами.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые при помощи телескопа на Гавайях заметили пролетевший возле Земли астероид, который оказался системой из двух отдельных космических камней.

Напомним, что американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля близко от Земли должен пролететь крупный астероид.

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