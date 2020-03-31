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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Украине коронавирус убил врача: всплыли фото и детали трагедии

вторник, 31 марта 2020, 15:12
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В Луцке посмертно подтвердили коронавирус у местного врача-гинеколога Ореста Тимчака, который работал в областной больнице, ранее считалось, что он умер от болезни сердца.

Об этом сообщает ТСН.

Так, указано, что 66-летний врач умер 29 марта, тогда же в качестве причины смерти была записана болезнь сердца. Однако, после того как тело мужчины отдали на захоронение, в результатах анализа было выявлено, что он был заражен коронавирусной инфекцией.

В больнице, где он работал, утверждают, что до этого 10 дней он был в отпуске. Несколько дней назад он попал в больницу с пневмонией, ему провели экспресс-тест на COVID-19 и он дал отрицательный результат. После этого его анализы отправили на подтверждение.

"Он работал много лет в Волынской областной клинической больницы, был хорошим врачом, специалистом в области гинекологии, красивой и отзывчивым человеком", - пишут местные СМИ.

До этого в Луцке 65-летняя директор городской больницы заболела коронавирусом, у нее тоже результаты экспресс-теста были отрицательными. После подтверждения COVID-19 ее перевели в местную инфекционную больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Волынской области коронавирусом заболела девочка 7 лет, ее изолировали с родителями.

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