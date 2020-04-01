Борьба с коронавирусом в Украине: появился список медиков, которые получат доплату

Украинские власти втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Приказом, подписанным министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата.

"Она будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Украине собираются усилить карантин для украинцев старше 60 лет, поскольку они в группе риска из-за коронавируса.