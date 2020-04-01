Пиренейский "ад": в Испании от коронавируса умирают почти по тысяче людей в сутки

В среду, 1 апреля, в Испании количество больных COVID-19 превысило 100 тысяч человек, а умерли от коронавируса уже более 9 тысяч людей.

Об этом сообщает El Pais.

По данным министерства здравоохранения Испании, общее количество инфицированных в стране выросло до 102 тысяч 136 человек. За последние сутки было выявлено еще 7 тысяч 719 инфицированных коронавирусом.

Вместе с тем, уже пятый день подряд количество летальных случаев в Испании ежедневно превышает 800 человек. Так, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 9 тысяч летальных случаев.

Около 22 тысяч 600 человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц. Еще около 6 тысяч человек нуждаются в интенсивной терапии.

Только за последние сутки в Испании умерли 864 больных COVID-19, что является рекордным показателем с момента вспышки вируса. Таким образом, общее количество умерших возросло до 9 тысяч 53 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании, по официальным данным, в течение нескольких дней шло на спад количество смертей от осложнений коронавируса.