Так тяжело не было никогда: врач сделала тревожное признание о коронавирусе в Украине

Инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются украинские медики во время лечения пациентов с COVID-19.

Об этом Ольга Голубовская написала в Facebook.

"Так тяжело ещё не было никогда, а я пережила не одну эпидемию, вспышку и даже пандемию", - пишет инфекционист.

Она добавила, что Всемирная организация здравоохранения, которая до последнего времени не давала никаких схем лечения COVID-19, создала "всемирное исследование" разных стратегий лечения. Голубовская допустила, что ВОЗ к этому подтолкнуло "видео с транспортировкой трупов в Италии".

Медик подчеркнула, что украинские врачи берут на себя ответственность и лечат украинцев, больных коронавирусом.

"А мы берём на себя ответственность и лечим так, как надо, нравится кому-то или нет", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.