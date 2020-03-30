Есть надежда: появилась важная новость о ситуации со смертностью от коронавируса в Испании

В Испании пошло на спад количество случаев смертей от осложнений смертельного коронавируса. За последние сутки в Испании зафиксировали 812 смертей, что меньше, чем в предыдущие дни.

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Свежие цифры приводит Министерство здравоохранения Испании.

В ведомстве отмечают, что до этого суточные показатели составляли 838 (суббота-воскресенье) и 832 (пятница-суббота). В эти дни в Испании были зафиксированы наивысшие показатели смертности за весь период эпидемии.

Всего же в Испании от коронавируса скончались 7 340 человек. У 85 195 человек зафиксировали наличие смертельного вируса.

Напомним, что в США указом президента Дональда Трампа карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса были продлены до 30 апреля.