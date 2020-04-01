Промедление может убить: названы опасные симптомы коронавируса

Украинские врачи рекомендуют домашнее лечение при легком протекании коронавируса COVID-19, однако при определенных симптомах следует обращаться к врачам.

Об этом заявил известный педиатр Евгений Комаровский в своем блоге.

Он уточнил, что у коронавирусной инфекции есть симптомы, когда ситуация может стать угрожающей для жизни и в таких случаях показана экстренная госпитализация. Среди них он назвал температуру выше 39 градусов, неадекватное поведение, слабость, одышку и диарею.

"Такими признаками является температура выше 39 градусов, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Второй симптом: ощущение нехватки воздуха или когда показатели пульсоксиметра ниже 92. Третий возможный признак: заторможенное сознание, неадекватное поведение. Четвертый повод обращаться к врачу: сочетание слабости, высокой температуры и диареи", — рассказал врач.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали социальный ролик о том, как коронавирус сохраняется на поверхностях в общественных местах и может передаваться от человека к человеку.