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Четверо в реанимации: появились тревожные данные о состоянии больных коронавирусом в Киеве

четверг, 02 апреля 2020, 11:46
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В Александровской клинической больнице в Киеве в инфекционных отделениях на лечении находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них четверо - в тяжелом состоянии в реанимации.

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Об этом рассказала у себя в Facebook главный врач медицинского учреждения Людмила Антоненко.

По словам врача, у 28 пациентов наблюдается типичная для коронавирусной инфекции пневмония.

Она отметила, что еще 25 человек находятся в больнице с неподтвержденным диагнозом.

Также врач рассказала о протекании заболевания у пациентов под наблюдением и группах риска.

"У пациентов обычно наблюдается двухволновое течение болезни: сначала повышается температура тела, это продолжается 2-3 суток, затем происходит улучшение состояния до 4 суток, после появляется кашель, а пневмония развивается не ранее 5-7 суток заболевания. Больных беспокоит сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром. На КТ легких диагностируется пневмония двухсторонняя, полисегментарная. Особая группа риска - пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом", - отметила она.

По словам Людмилы Антоненко 11 пациентов были выписаны из больницы, как выздоровевшие, из них один пациент был с сопутствующим хроническим заболеванием.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как под Винницей врачи борются за жизнь 2-летнего ребенка, который заразился коронавирусом.

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