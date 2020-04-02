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Кормят через зонд: появились фото и детали борьбы за жизнь больного коронавирусом ребенка под Винницей

четверг, 02 апреля 2020, 11:14
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Под Винницей врачи борются за жизнь 2-летнего ребенка, который заразился коронавирусом.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил народный депутат Геннадий Вацак.

"Четыре бригады медиков спасают жизнь маленького пациента с коронавирусом, что с Боровки Черновицкого района. Это они первыми в нашей больнице вступили в бой с невидимым врагом", – написал он.

По его словам, после того, как у ребенка подтвердили коронавирус, медики добровольно пошли вместе с малышом на самоизоляцию.

"Есть позитивные сдвиги. Хорошие новости на сегодня: мальчик в сознании, его кормят через зонд. Это их заслуга, тех людей, которые видите на фото", – добавил нардеп.

Под Винницей медики спасают жизнь 2-летнего ребенка с коронавирусом
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Под Винницей медики спасают жизнь 2-летнего ребенка с коронавирусом
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Под Винницей медики спасают жизнь 2-летнего ребенка с коронавирусом
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Под Винницей медики спасают жизнь 2-летнего ребенка с коронавирусом
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Сейчас врачи продолжают спасать мальчика, так как его состояние – стабильно тяжелое. Медики на смене проводят по 12 часов, инфекцию у них не обнаружили.

Напомним, как сообщает "Апостроф", в Чикаго (США) скончался годовалый ребенок, у которого был диагноз "коронавирус".

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