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Что будет с зарплатами медиков "скорой" в Украине: власти дали четкий ответ

четверг, 02 апреля 2020, 13:00
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Фельдшеры и водители карет скорой помощи, которые работают с больными на коронавирус, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В списке специальностей есть среди них и все должности "екстренки" - в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей "скорой" там нет, так как не прописано отдельно", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

В Минздраве при этом со ссылкой на Степанова подчеркивают, что "медицинские работники скорой помощи включены в перечень медицинских специальностей, которым будет увеличено оклады втрое".

"Весь этот перечень, но во избежание недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно", - сказал Степанов.

Он добавил, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.

Как сообщал "Апостроф", больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные результаты в других странах.

Также, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются украинские медики во время лечения пациентов с COVID-19.

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