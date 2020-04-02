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Разбили стекло: в Кропивницком устроили дикий дебош в автобусе из-за требования одеть маски, видео

четверг, 02 апреля 2020, 15:06
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В Кропивницкому мужчина и женщина, из-за просьбы кондуктора одеть маски в рамках карантинных мер из-за пандемии коронавируса, разбили лобовое стекло автобуса.

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Об этом сообщает городской совет.

Инцидент произошел на 103 маршруте, в автобусе А 26. В транспорт на конечной остановке зашли в салон два пассажира. Кондуктор сделал им замечание, чтобы люди надели маски. Потом мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом.

"Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства надо 16 000 гривен. Все, что происходило зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию", - рассказал заместитель городского головы Александр Вергун.

А по информации директора ООО "Оликс" Дмитрия Винницкого похожая история произошла и на 44 маршруте. Водитель маршрутного такси с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке, и тот бросил в маршрутку камнями.

Как сообщал "Апостроф", в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы, ведь только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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