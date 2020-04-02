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Скандал после просьбы Супрун к Маску помочь Украине: все детали, реакция сети и посольства

четверг, 02 апреля 2020, 23:51
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Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал пост в Twitter, в котором предложил передать аппараты искусственной вентиляции легких в те страны, которые испытывают в них необходимость: в Украине это предложение вызвало неожиданный скандал.

В комментариях к твиту Маска экс-руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун попросила передать аппараты ИВЛ в Украину.

"Меня зовут Ульяна Супрун, я бывшая Министр здравоохранения, у нас всего 3500 аппаратов ИВЛ на 37 миллионов населения страны. Пожалуйста, помогите нам", – написала она.

Однако ниже появился комментария оппонента Супрун, Вадима Аристова, руководителя Revival Institute for Future: "Меня зовут Вадим Аристов, я инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно, только 7% аппаратов ИВЛ от необходимых. Но обсудите, пожалуйста, возможность поставки непосредственно с Владимиром Зеленским. Ведь госпожа Супрун – человек, который является виновным в этой катастрофе".

После этого сторонники Супрун начали оставлять в Twitter и на Facebook-странице Аристова гневные комментарии. Отметилась там с нецензурным комментарием также и ведущая Янина Соколова.

Впоследствии, просьбу к Маску высказало также посольство Украины в США.

"Украина является второй по величине страной Европы с населением почти 40 млн. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет тяжелым. Людям в больницах нужны ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству!", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было зафиксировано 897 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

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