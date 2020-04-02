Борьба с коронавирусом: появились скандальные данные о ситуации в больнице Киева

Волонтеры проверили готовность Киевской городской клинической больницы №17 к приему пациентов с коронавирусом.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает советник мэра Киева Максим Бахматов на своей Facebook-странице.

"Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сих пор. Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ имеет тот или иной медучреждение, надо понимать, он работает. Или он просто там есть", - написал он.

Бахматов отметил, что в больнице есть 24 аппарата ИВЛ. Однако 8 из них не работают.

"Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться COVID-19", - подчеркнул советник мэра.

По его словам, остается 6, а 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения коронавируса. Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин.

"И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2. Аппарат ИВЛ, что предлагается закупить, стоит 500 тысяч Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн гривен", - написал чиновник.

Он отметил, что проблемы в больнице не только с аппаратами ИВЛ.

"Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн), мониторами (750 тысяч грн), аспираторами (64 тысяч грн), пульсоксиметрами (40 тысяч грн), насосами шприцевыми (270 тысяч грн) и объемными (482 тысяч грн) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно", - подчеркнул Бахматов.

По его словам, отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тысяч грн). Также требует технического обслуживания анализатор крови.

Необходимая сумма для больницы составляет 10 606 092 гривен. Если ее найдут, то медучреждение сможет принять 62 пациента с коронавирусом (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии).

Как сообщал "Апостроф", стало известно, в каких районах Киева зафиксировано большее количество зараженных коронавирусом по данным на четверг, 2 апреля.