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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

пятница, 03 апреля 2020, 10:55
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По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.

По областям:

  • г. Киев - 180 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Винницкая область - 61 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Харьковская область - 1 случай;

С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ - 16 человек.

Как сообщал "Апостроф", Украина получила препарат "Плаквенил", который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.

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