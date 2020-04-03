Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.
По областям:
- г. Киев - 180 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 81 случай;
- Киевская область - 70 случаев;
- Винницкая область - 61 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Ровенская область - 25 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Волынская область - 10 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
- Херсонская область - 4 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Харьковская область - 1 случай;
С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ - 16 человек.
Как сообщал "Апостроф", Украина получила препарат "Плаквенил", который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.