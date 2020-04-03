Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.

По областям:

г. Киев - 180 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Тернопольская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Херсонская область - 4 случая;

Луганская область - 3 случая;

Харьковская область - 1 случай;

С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ - 16 человек.

Как сообщал "Апостроф", Украина получила препарат "Плаквенил", который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.