В Украине снова выросло число умерших от коронавируса: подробности

Вечером 2 апреля в Тернопольской области зафиксировали очередной летальный исход от COVID-19. Здесь умерла 57-летняя жительница села Козова.

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Как сообщают местные власти, в больницу пациентку доставили 30 марта, после чего у нее диагностировали коронавирус.

Она находилась в реанимационном отделении Козовоской больницы в тяжелом состоянии.

Как говорит директор больницы Богдан Маркевич, у пациентки была пневмония и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом пациентка не контактировала с людьми, которые прибыли из-за границы.

С начала пандемии в области уже умерли два человека от осложнений вируса. Всего в стране известно о 23 летальных исходах.

Напомним, что жители Монастырисского района Тернопольской области, обратились к президенту Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на некомпетентность местной власти в связи с пандемией коронавируса в Украине.