RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

19:29
Приехал с женой и шестью детьми: в Украине от коронавируса умер первый иностранец
19:22
Карантин, Пасха и рынок земли: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера 3 апреля
19:09
Блогеры отыскали самого злого в мире кота, но в жизни он - тот еще душка Lime
18:35
Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят
18:26
Заморозки могут уничтожить урожай: в Украине дали тревожный прогноз
18:26
Умер знаменитый соул-певец и трехкратный лауреат "Грэмми" Билл Уизерс Lime
18:22
УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины
18:04
Скандальный 89-летний миллиардер в четвертый раз станет отцом: его старшей дочери - 65 Lime
17:58
Массовый эксперимент: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине
17:57
Новые нормы карантина: в каких случаях пенсионерам можно выходить из дома
17:44
Украинская версия хита "Ведьмаку заплатите..." получила новое звучание и абсолютное одобрение фанов Lime
17:17
Украинская KAZKA и швейцарцы Kadebostany выпустили головокружительный клип Lime
Все новости

Новые нормы карантина: в каких случаях пенсионерам можно выходить из дома

пятница, 03 апреля 2020, 17:57
переглянути новину українською

В рамках ужесточения карантина из-за коронавируса, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в постановлении правительства от четверга, 2 апреля, обнародованного на официальном сайте.

В частности, самоизолироваться должны те, у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требующие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

Они обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Если такие люди не имеют никого, кто может о них позаботиться, им разрешено посещать магазины и аптеки в радиусе 2 километров от места самоизоляции - но только в масках или респираторах без клапана выдоха.

Также разрешается два раза в день выгуливать домашних животных.

Также Кабинет министров планирует собрать сведения о лицах на самоизоляции и обсервации и мониторить, как они придерживаются этого режима.

В частности Министерству цифровой трансформации поручено до 5 апреля 2020 года разработать соответствующий электронный сервис.

В мобильное приложение будет вноситься информация о фамилии, имени, отчества лица, дате рождения человека, месте самоизоляции и средства связи (номер телефона), проживает ли человек сам, или есть возможность заботы о нем другими лицами в период самоизоляции. С согласия лица также вносятся краткие сведения о хронических заболеваниях и состоянии здоровья на время самоизоляции.

Люди, которые нуждаются самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг, если будут иметь такую техническую возможность.

За предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, к уголовной ответственности.

Как сообщал Апостроф, ранее был опубликован полный текст документа.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

После двух месяцев карантина начнется голод и драка за жизнь - Георгий Учайкин

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил 50 тысяч человек и заразил свыше 1 миллиона: что происходит в Украине и мире (хроника 2 марта)

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: