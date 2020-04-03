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Заморозки могут уничтожить урожай: в Украине дали тревожный прогноз

пятница, 03 апреля 2020, 18:26
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Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева прогнозирует, что минусовые температуры в Украине, которые наблюдались на текущей недели практически по всей стране, могут привести к потере до 80% урожая косточковых культур и до 50% - ягодных культур.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Абрикос и другие косточковые культуры (персик, черешня и даже некоторые сорта сливы) зацвели раньше обычных сроков вследствие высоких температура воздуха в марте. Однако с конца марта вернулись ночные заморозки, которые были губительными для цветов косточковых культур, ведь абсолютное большинство садоводов Украины по-прежнему не имеют современных систем защиты от заморозков. Кроме того, холодная погода во время цветения препятствовала опылению садов пчелами, от чего в значительной степени зависит хороший урожай косточковых культур и их качество", - сказала она.

Что касается ягод, то УПОА на этой неделе получила сразу несколько сообщений от украинских производителей голубики по поводу серьезного ущерба вследствие снижения температуры воздуха в конце прошлого месяца.

"Вследствие аномально теплой зимы и существенного потепления в течение марта голубика во многих регионах Украины почти начала цвести, однако в начале этой недели ударили морозы. Ухудшило ситуацию то, что после кратковременного потепления заморозки снова вернулись", - заметила Зверева.

Согласно исследованиям УПОА, наиболее пострадала голубика сорта "Чендлер", потери потенциального урожая которой в некоторых регионах оценивают более чем в 50%. Также существенно пострадал сорт "Дюк", который является одним из самых популярных среди отечественных фермеров.

"Потери по косточковым культурам могут достичь 80% от потенциального урожая, по ягодным – 50%", - отметила директор по развитию УПОА.

Как сообщал "Апостроф", отсутствие достаточного количества осадков из-за аномально теплой зимы в Украине может обернуться катастрофой.

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