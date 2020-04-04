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Без маски на улицу не выходить: Кабмин дал важное пояснение новым запретам

суббота, 04 апреля 2020, 16:27
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В Кабинете министров рекомендуют одевать на улице маску, чтобы не нарушать правительственное постановление, случайно оказавшись на территории общественного места.

Разъяснение по этому поводу опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Как известно, в рамках карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса постановлением Кабинета министров №211 запрещено появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Согласно законодательству общественным местом считается часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату. В этом перечне - подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.

Однако, органы местной власти могут вносить свои уточнения в этот список. В частности, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - сказано в сообщении на сайте Кабмина.

В правительстве напомнили, что за нарушение правил карантина, в частности появление в общественном месте без маски, предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Если же действия будут квалифицированы как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, то нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Кропивницком пассажиры в ответ на требование кондуктора одеть маски разбили лобовое стекло автобуса.

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