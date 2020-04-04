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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Число жертв приближается к 30: свежая статистика коронавируса в Украине

суббота, 04 апреля 2020, 10:08
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По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 28 человек умерли.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечают, что из 154 случаев за сутки 10 детей. Также за сутки по Украине было зарегистрировано 9 тысяч вызовов скорой медицинской помощи. Из них 122 с подозрением на коронавирус. В больницу госпитализировали 90 людей.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Тернопольской области (21), в Черновицкой (35), Ивано-Франковской (13) и в Киеве - 15 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 66 случаев;
  • Волынская область - 17 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 9 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая;
  • Кировоградская область - 19 случаев;
  • г. Киев - 195 случаев;
  • Киевская область - 77 случаев;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 8 случаев;
  • Ровенская область - 31 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 206 случаев;
  • Черкасская область - 61 случай;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также в МОЗ заявили, что пациенты, которые находятся на самоизоляции, смогут выходить за покупками в определенное время, в радиусе не больше 2 км.

Отмечают, что на сегодняшний день 23 пациента выздоровели от коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.

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