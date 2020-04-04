Число жертв приближается к 30: свежая статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 28 человек умерли.

Коронавирус убил почти 60 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечают, что из 154 случаев за сутки 10 детей. Также за сутки по Украине было зарегистрировано 9 тысяч вызовов скорой медицинской помощи. Из них 122 с подозрением на коронавирус. В больницу госпитализировали 90 людей.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Тернопольской области (21), в Черновицкой (35), Ивано-Франковской (13) и в Киеве - 15 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Волынская область - 17 случаев; Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

г. Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также в МОЗ заявили, что пациенты, которые находятся на самоизоляции, смогут выходить за покупками в определенное время, в радиусе не больше 2 км.

Отмечают, что на сегодняшний день 23 пациента выздоровели от коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.