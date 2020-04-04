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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Начнутся погромы магазинов: криминолог сделала тревожное заявление о ситуации в Украине

суббота, 04 апреля 2020, 13:59
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Нельзя повышать цены на продукты питания во время карантина в Украине, когда большая часть страны осталась без работы и денег.

Об этом сообщает юрист, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр на своей в Facebook-странице.

Она отметила, что повышая цены на продукты, супермаркеты играют с огнем. Маляр, как криминалист, посоветовала владельцам магазинов не допускать роста стоимости продуктов.

"Владельцы супермаркетов не понимают одну простую вещь - нельзя повышать цены на продукты питания в тот момент, когда большая часть страны сейчас останется без работы, без средств к существованию. Почему? Потому что, представьте себе, у человека в семье есть несколько тысяч в месяц, которые остались сейчас. Чем выше цена на продукты, тем на меньшее время человеку хватит этих денег. То есть наступит тот момент, когда в семье не будет, что есть, и супермаркеты этот период сейчас ускоряют. К чему это приведет? К тому, что первые грабежи будут происходить именно в продуктовых магазинах. Потому что, во-первых, это возможность этими продуктами накормить свою семью человеку без работы, а второе - это возможность их продать и тоже иметь заработок, и продать дешевле, чем супермаркет. Супермаркеты сами сейчас подвергаются этой опасности", - заявила Анна Маляр.

Как сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины разработали несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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