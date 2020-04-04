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В Кривом Роге тысячи людей выстроились в очередь из-за карантина на транспорте: фото и видео "ада"

суббота, 04 апреля 2020, 15:57
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Фото: 0564.ua

В Кривом Роге с понедельника, 6 апреля, в рамках ужесточения карантина из-за коронавируса в Украине, перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии "специального пропуска", который действителен со служебным удостоверением.

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В связи с этим рабочие устроили массовые очереди возле проходной "АрселорМиттал Кривой Рог", чтобы получить "специальный пропуск".

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Так, по фото видно, что очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

Отметим, что на самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебным удостоверением.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновцах перед "комендантскими выходными" люди штурмуют магазины. Отметим, что под отдельными супермаркетами количество людей достигло нескольких десятков.

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