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Под Тернополем грузовик переехал человека, который пьяный лежал на дороге: фото

пятница, 21 декабря 2018, 22:33

В четверг, 20 декабря, в Тернопольской области водитель грузовика переехал пьяного мужчину, который лежал на проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в селе Давыдковцы около 06:00. По словам водителя, тело человека на проезжей части он заметил слишком поздно, но чтобы избежать наезда, вывернул руль. Однако, так как КамАЗ был загружен, транспорт все равно травмировал неизвестного. В результате происшествия мужчина получил травму головы, а транспорт переехал ему ногу.

С сотрясением головного мозга, рваной раной головы, открытым переломом ноги и в состоянии алкогольного опьянения мужчину госпитализировали. Как выяснилось, пострадавший - житель города Чертков 1963 года рождения.

По предварительным данным, водитель грузовика был трезв. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в центре Киева водитель на пешеходном переходе сбил женщину. Также 20 декабря в центре столицы произошло серьезное ДТП. А на трассе Киев-Одесса из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин.

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