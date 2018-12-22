Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших

Четверо пострадавших во время взрыва с пожаром на рождественской ярмарке в центре Львова в субботу, 22 декабря, получили ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей.

Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб, передает Украинская правда.

"Площадь и глубина ожогов уточняются. Медикаментами мы обеспечены", - отметил он.

Всех пострадавших госпитализировали в КНП "8 городская клиническая больница г. Львова".

Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, на данный момент городом принято решение о закрытии работы ярмарки до результатов расследования и решения городской комиссии ТЭБ и ЧС, заседание которых состоится в субботу, 22 декабря.

Также Садовый "отметил, что существует категорический запрет использовать в рождественских домиках какие-либо баллоны".

Как сообщал "Апостроф", правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией вменяемой статьи - до трех лет лишения свободы.