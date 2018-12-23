Новое ЧП на рынке во Львове: пострадала женщина

На рынке во Львове женщине на голову упала снежная глыба, пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Инцидент произошел в субботу, 22 декабря, около 17:02 на углу улиц Красной Калины - Драгана. Там на рынке 65-летнюю женщину привалил снежный ком, который упал с крыши. Пострадавшая получила травму головы, ее доставили в больницу.

"С крыши рынка "Народный" на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. Стало известно, что вследствие происшествия пострадали пятеро людей. А в сети опубликовали видео инцидента.