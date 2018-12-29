Авто превратилось в кучу металла: первые видео смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов

В субботу, 29 декабря, на трассе Киев-Чернигов произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Ужасное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов. Там грузовик столкнулся с легковым авто. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным ресурса dtp.kiev.ua, предварительно, под Броварами водитель автомобиля Opel на высокой скорости врезался в грузовик. От смертельных травм мужчина погиб на месте. Работали спасатели.

Как сообщал "Апостроф", на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. Также 28 декабря на трассе Киев-Запорожье произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека. А 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.