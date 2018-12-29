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Известного украинского певца после нападения положили в больницу: фото и подробности

суббота, 29 декабря 2018, 17:40

Украинский актер и исполнитель Михаил Хома, известный как Дзидзьо, рассказал подробности о нападении на него.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я хочу обратиться ко всем и рассказать ситуацию, которая вчера произошла со мной. Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек не славянской внешности во главе с Михаилом Мишковым, который по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком", - написал он.

Также певец рассказал и о полученных травмах в результате избиения.

"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести тут все новогодние праздники", - подытожил певец.

Кроме этого он отчитался и о дальнейших планах на счет своих концертов и выступлений.

"Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал Дзидзьо.

Как сообщал "Апостроф", организатором нападения на популярного артиста и актера Михаила Хому (Дзидзьо) в пятницу, 28 декабря, в Киеве является рекетир Михаил Мешков, которому бывший участник группы якобы перепродал свою долю в компании DZIDZIO.

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