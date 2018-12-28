Названа фамилия рекетира, устроившего нападение в Киеве на артиста DZIDZIO

Организатором нападения на популярного артиста и актера Михаила Хому (Дзидзьо) в пятницу, 28 декабря, в Киеве является рекетир Михаил Мешков, которому бывший участник группы якобы перепродал свою долю в компании DZIDZIO.

Об этом сообщает ТСН.

"Бывший участник группы Олег Турко якобы продал свою долю (25%) нашей компании определенному человеку - Михаилу Мешкову. Но мы подвергаем сомнению правомерность этой продажи, поскольку нам не были предоставлены доказательства о продаже, поэтому не можем сказать, что эта сделка была законной", - рассказала изданию PR-менеджер группы Лилия Слюсар.

По ее словам, Мешков неоднократно приезжал в их офис с заявлениями о том, что он является совладельцем компании DZIDZIO, и требованиями, чтобы ему выплачивалась доля от дохода.

Лилия добавила, что они просили у Мешкова предоставить доказательства продажи ему доли компании, однако так и не дождались соответствующих документов.

Со временем Мешков перешел к прямым угрозам о нанесении телесных повреждений Дзидзьо и другим участникам группы.

И, судя по всему, теперь рэкетир исполнил свои угрозы.

Отметим, что в день нападения артист так и не смог зайти в здание, поскольку после выхода из авто его встретил Мешков в компании еще с двумя неизвестными мужчинами.

Они начали выдвигать артисту денежные претензии, а впоследствии двое из мужчин напали на Дзидзьо, нанеся ему несколько ударов по лицу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Дзидзьо знает одного из тех, кто напал на него. Кроме того, позже сам артист рассказал о деталях ЧП.