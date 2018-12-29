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На трассе под Киевом легковушка столкнулась с грузовиком: опубликованы фото

суббота, 29 декабря 2018, 19:30

На Обуховской трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, пострадал человек.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария произошла в субботу днем, 29 декабря, а районе Конча Заспы. На дороге столкнулись автомобиль марки Mercedes и грузовик. В результате происшествия пострадал человек.

"ДТП с пострадавшими произошло сегодня днём на Обуховской трассе в районе Конча Заспы: лобовое столкновение мерседеса и грузовика", - говорится в сообщении.

Больше информации о ДТП нет. Детали и причины аварии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 29 декабря на трассе Киев-Чернигов произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека. А на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса.

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