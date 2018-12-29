Страшное ДТП под Киевом: фото и новые данные о жертвах

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суббота, 29 декабря 2018, 15:57

29 декабря на трассе Киев-Чернигов в страшной аварии погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в поселке городского типа Залесье. Водитель автомобиля марки Opel с пятью пассажирами не справившись с управлением на скользкой дороге въехал в грузовик. Последний остановился на обочине дороги, чтобы помочь другому водителю.

Вследствие аварии в машине Opel погибли две женщины и один мужчина, два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", 29 декабря на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. А 26 декабря в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.

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