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Под Киевом маршрутка с людьми попала в двойное ДТП: видео с места ЧП

воскресенье, 30 декабря 2018, 14:30

На трассе в Киевской области в аварию попала маршрутка с людьми и два легковых автомобиля.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря, на Варшавской трассе под Киевом. Там столкнулись маршрутка с людьми и автомобили марки KIA и Mitsubishi.

По предварительной информации, в результате аварии погиб пассажир Mitsubishi.

Больше подробностей об инциденте не известно. Причины и детали трагедии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", на трассе в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель протаранил несколько автомобилей, а очевидцы хотели устроить мужчине самосуд. Также 29 декабря на Обуховской трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, пострадал человек. А на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса.

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