​Названо имя бойца, погибшего в первый день 2019 года на Донбассе

1 января в зоне операции Объединенных сил погиб солдат с Волочиска Хмельницкой области, 20-летний Николай Голубев.

Об этом сообщают местные СМИ.

Боец служил в десятый отдельной горно-штурмовой бригаде.

"Вчера, 1 января, в результате минометного обстрела погиб наш земляк Николай Олегович Голубев. Весть о потере пришла сегодня. В бойца осталась мать и отец. Когда похоронят Николая, еще неизвестно. Пока идет сбор необходимых документов. Сегодня тело погибшего должны транспортировать к Волочиска", - сообщила координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

Также ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.