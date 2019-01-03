​Главный коп Киева устроил пьяный спич на новогоднем корпоративе: видео

В сети показали видео выступления начальника патрульной полиции Киева Юрия Зозули на новогоднем корпоративе. На кадрах видно, что мужчина сильно выпивший.

Запись выложили "Украинские новости" на своем YouTube-канале.

На видео видно, как главный патрульный столицы, пребывая, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения и используя нецензурную брань, жалуется на нехватку денег и сил.

"Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто ср*ка огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал Зозуля.

Как сообщал "Апостроф", недавно в Киеве мужчина покусал полицейского, заступаясь за своего товарища, которого задержали за кражу.