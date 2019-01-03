​Ушел к побратимам: под Херсоном после тяжелой болезни умер украинский защитник с Донбасса

В ночь на 2 января после тяжелой болезни (рак) ушел из жизни участник боевых действий в Донбассе житель Херсонской области Василий Шевченко.

Об этом сообщили в сообществе "Оберег Херсон" в Facebook.

"Сегодня ночью, после тяжелой болезни, на 44-м году умер участник боевых действий Шевченко Василий", - говорится в сообщении.

Известно также, что захоронение бойца состоится сегодня в 11:00 в с. Твердомедово, Великоалександровского района.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области погиб 52-летний участник боевых действий в Донбассе Олег Войтович.

Так же сообщалось, что 1 января в зоне операции Объединенных сил погиб солдат с Волочиска Хмельницкой области, 20-летний Николай Голубев.

Ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.