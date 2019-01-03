РУС. | УКР.

четверг, 3 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 января

11:15
В семье Шумахера сделали заявление о состоянии травмированного автогонщика
11:15
​В Киеве мужчина убил военного во время уличной ссоры: фото и видео
11:11
Зеленский в президенты: политолог на примере Европы объяснил, почему это нормально
10:53
​Ушел к побратимам: под Херсоном после тяжелой болезни умер украинский защитник с Донбасса
10:47
Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: назван пол малыша
10:35
Украинский баскетболист установил рекорд в матче НБА: опубликовано видео
10:24
​Украина боится: в России рассказали, как ситуация на Донбассе стала патовой
10:06
​У оккупантов появилась новая серьезная проблема с мостом Путина в Крым
09:55
Помню отрывки: обвиняемый в зверском убийстве семьи в Виннице заговорил в суде
09:55
Названа причина смерти Криса Кельми
09:40
​Обрушение дома в России: уже почти 40 жертв, опознаны 22 человека
09:23
​Исторический прорыв: Китай показал первые фото с обратной стороны Луны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Ушел к побратимам: под Херсоном после тяжелой болезни умер украинский защитник с Донбасса

четверг, 03 января 2019, 10:53

В ночь на 2 января после тяжелой болезни (рак) ушел из жизни участник боевых действий в Донбассе житель Херсонской области Василий Шевченко.

Об этом сообщили в сообществе "Оберег Херсон" в Facebook.

"Сегодня ночью, после тяжелой болезни, на 44-м году умер участник боевых действий Шевченко Василий", - говорится в сообщении.

Известно также, что захоронение бойца состоится сегодня в 11:00 в с. Твердомедово, Великоалександровского района.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области погиб 52-летний участник боевых действий в Донбассе Олег Войтович.

Так же сообщалось, что 1 января в зоне операции Объединенных сил погиб солдат с Волочиска Хмельницкой области, 20-летний Николай Голубев.

Ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: