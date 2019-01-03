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​Прошел две ротации: стало известно о смерти под Львовом бойца с Донбасса

четверг, 03 января 2019, 07:27

Во Львовской области погиб 52-летний участник боевых действий на Донбассе Олег Войтович.

Об этом сообщает Самборский городской совет.

"Накануне в Самборе умер участник боевых действий на Востоке Украины, военнослужащий-контрактник 704-го отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, 52-летний Олег Войтович. Мужчина прошел две ротации войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Попрощались с бойцом 2 января в зале органной музыки в Самборе. Похоронят мужчину на городском кладбище, 3 января в 13:00.

Как сообщал "Апостроф", 1 января в зоне операции Объединенных сил погиб солдат с Волочиска Хмельницкой области, 20-летний Николай Голубев.

Ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

К тому же, украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

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