Фуру выкинуло на встречную: фото и видео жуткого смертельного ДТП с ребенком под Тернополем

В пятницу, 4 января, в Тернопольской области произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Об этом сообщает 4tv.

Авария случилась в Бучацком районе на автодороге Тернополь-Ивано-Франковск около села Доброе поле. Там не загруженная фура вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки KIA.

В результате происшествия погиб водитель легкового авто и 11-летний ребенок, который также находился в салоне KIA. Еще двух пассажиров доставили в больницу, водитель грузовика остался жив.

По данным пользователя Facebook Романа Довбенко, авария произошла из-за скользкой дороги, на которой грузовик занесло.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Мукачевском районе произошла смертельная авария, водители автомобилей погибли и пострадал ребенок. Также 4 января в Запорожской области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель госпитализирован. А 3 января под Львовом произошло жестокая авария с двумя микроавтобусами и цистерной.