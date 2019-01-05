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Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны в Киеве назвал причину конфликта

суббота, 05 января 2019, 09:34

Боксер Петр Очеретяный, который подозревается в убийстве сотрудника Управления госохраны в Киеве, рассказал свою версию конфликта.

Об этом сообщает LIGA.net.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала причины произошедшего конфликта, в ходе которого боксер нанес удар погибшему.

"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес удар", - сказала она.

При этом спикер не смогла подтвердить, что погибший был сотрудником УГО. "Это не звучало в судебном заседании", - сказала Максимец.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве на Печерске между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них, оказавшийся сотрудником госохраны Василием Хмелюком, получил смертельное ранение.

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