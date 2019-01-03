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​Убийство во время ссоры в Киеве: появились фото и имя беглеца

четверг, 03 января 2019, 15:11

Полиция разыскивает Петра Очеретяного, который в ночь на 3 января на Печерске в ходе конфликта убил 26-летнего военного.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"За совершение преступления, предусмотренного статьей 115 УК Украины (умышленное убийство) разыскивается Очеретяный Петр Владимирович, 1982 года рождения. В случае обнаружения, пожалуйста, обратитесь в Печерский УП или позвоните 102. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Информатор", погибший оказался сотрудником охраны президента Порошенко.

Напомним, 26-летний Василий Хмелюк умер на месте вследствие сильного удара в голову.

Правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. В сети появились снимки предполагаемого убийцы.

Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки. Следователи продолжают следственные действия и собирают записи с камер наружного наблюдения. В данный момент местонахождение подозреваемого неизвестно.

Также известно, что Василий Хмелюк был женат, у него есть маленький сын. В соцсетях мужчина был не слишком активен, однако, судя по информации insagram-профиля его супруги, Алины Хмелюк, военный вел спортивный образ жизни и растил годовалого сына. Мужчина принимал участие в спортивных соревнованиях по рукопашному бою и путешествовал с женой.

В пресс-службе ГУНП Киева данные о погибшем не сообщают, однако отмечают, что убитый — 1992 года рождения.

Погибший Василий Хмелюк с семьей

Как сообщал "Апостроф", 30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице 31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.

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