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В Днепре в чемодане нашли мертвую девушку: появились новые фото и видео

суббота, 05 января 2019, 08:04

Появились новые фото и видео из Днепра, где в мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев нашли чемодан с мертвой девушкой.

Мужчина, который искал в баке макулатуру, увидел там чемодан, открыл его и опешил от увиденного, сообщает Информатор.

Внутри чемодана лежала девушка с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах.

Прибывшие полицейские опросили жильцов дома и осмотрели территорию. Данные девушки пока что не разглашаются. Известно, что на вид ей около 20-30 лет, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Тело девушки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

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