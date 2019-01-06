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ЧП с пассажирским самолетом во Львове: появились новые подробности и фото

воскресенье, 06 января 2019, 16:01

В связи с серьезным инцидентом с самолетом "Львов-Стамбул" в аэропорту Львова, изменился график других рейсов.

Об этом сообщается в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

"Воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно. Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", - говорится в сообщении.

При этом, в аэропорту в воскресенье, 6 января отменены и перенесены часть рейсов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Одессы произошло серьезное ЧП с участием самолета. А именно из самолета, отправляющегося рейсом "Одесса - Дубай", из-за задымления пришлось эвакуировать всех пассажиров. Также в аэропорту "Борисполь" под Киевом рухнула новогодняя елка.

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