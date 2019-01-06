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Установлена личность девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре: последние прижизненные фото

воскресенье, 06 января 2019, 09:48
Фото: Информатор

В чемодане, который нашли в мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в Днепре, в пятницу, 4 января, оказалось тело 19-летней Дарьи Белоус.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, девушка родом из Харьковской области. В Днепр девушка приехала тогда, когда поступила в колледж. Жила там же, в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб — ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

"Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг — 3-го января — она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо, и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде — никто не знает", - пишет издание.

Дарья Белоус\Instagram

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые фото и видео с места ЧП в Днепре, где в мусорном баке возле жилого дома нашли тело девушки в чемодане.

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