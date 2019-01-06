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В Киеве под балконом дома нашли обгоревший труп: опубликованы фото и видео

воскресенье, 06 января 2019, 07:20

В субботу, 5 января, под балконами жилого дома загорелся матрас, а спасатели, которые тушили огонь, обнаружили сгоревшую женщину.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 21:20 на улице Академика Ефремова, 25. Жильцы многоквартирного дома сообщили, что под балконом первого этажа загорелся матрас. Прибывшие на место службы обнаружили на нем обгоревшее тело женщины.

"Возраст женщины установить не удалось. При ней не было документов, а лицо сильно обгорело. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом - неизвестно. Одна из версий следствия: женщина решила закурить, но уснула", - говорится в сообщении.

Точную причину несчастного случая установит следствие. Возле тела, накрытого одеялом, дежурил экипаж патрульной полиции. Правоохранители выясняли детали трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Киеве в техническом тоннеле обнаружили тело женщины. Труп нашли на Воздухофлотском проспекте в тоннеле моста, который проходит над линией скоростного трамвая. Также в столице 5 января произошло самоубийство: в жилом комплексе "Заречный" с 23 этажа выбросилась девушка. Кроме этого в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

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