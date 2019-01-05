Жизнь в страхе: о чем говорят жители Магнитогорска после взрыва в многоэтажке

Жители российского Магнитогорска, где рухнул многоэтажный дом, сомневаются в официальной версии с взрывом бытового газа и подозревают теракт.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Люди много об этом говорят, обсуждают. Вот сейчас я шла рядом с женщиной, мы разговорились. Она мне сказала, что от газа так дом не мог разорваться. Я же пока не думаю об этом, ведь в произошедшем разбираются компетентные органы", – говорит Надежда Рукавишникова.

Также рассказывают о различных инцидентах, которые происходили в Магнитогорске в начале января, сразу после взрыва.

В частности, как отмечает издание Znak.com, до сих пор внятных ответов ждут жители домов № 91 и № 91/1 (они расположены вплотную, как два подъезда одного дома), которых, по их словам, в ночь с 1 на 2 января люди в форме заставили выйти из своих квартир и сесть в автобусы, припаркованные у дверей подъезда.

"Около часа ночи я возвращался домой. Увидел, что перекрыт проспект Ленина, затем заметил оцепление, два ряда правоохранителей. Меня остановили, сказали, что в дом нельзя, и повели в автобус. Там я с соседями пробыл до 6 часов утра, после чего нам просто сказали, что мы можем возвращаться", — рассказал корреспонденту один из жильцов дома Михаил (имя по просьбе мужчины изменено).

Жительница третьего этажа дома № 91 Нина, добавила, что среди жильцов были и те, кто отказывался выходить в автобусы. В этом случае сотрудники органов правопорядка запрещали им покидать собственные квартиры.

Шесть человек, опрошенных корреспондентом, явно указали, что в ту ночь все происходящее было похоже на поимку опасного преступника. Кроме того, они отметили, что в пятом часу утра слышали звуки, похожие на выстрел.

"У нас все говорят, что за два дня до инцидента некто специально здесь снял квартиру. Его якобы и вывели. Но, говорят, живым взять не удалось", — сообщила жительница 7 этажа дома № 91 Мария.

Жильцы видят связь между оцеплением и взрывом маршрутного такси, произошедшим тем же вечером в центре города.

Кроме того, журналист издания "Новая газета" передал разговор с местным таксистом, который говорил о некой ориентировке, якобы "слитой" из силовых органов.

Впрочем, позже собеседники издания опровергнут эту информацию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", общее число погибших в результате обвала дома в Магнитогорске из-за, предположительно, взрыва бытового газа составило 39 человек.