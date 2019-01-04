Взрыв в Магнитогорске: в сети указали, как пропаганда Кремля манипулирует людьми

Российские СМИ стараются избегать слова "взрыв" в отношении трагедии в Магнитогорске, используя вместо этого более нейтральные слова – "ЧП", "обрушение дома".

Об этом на своей странице в Facebook пишет активист Юрий Христензен.

"В официальных российских СМИ начали зачищать слово "взрыв" по отношению к события в Магнитогорске. Пишут "ЧП", "обрушение дома", "обрушение подъезда", но не "взрыв". Те, кто хотел знать, как происходит вытеснение неприятных для власти событий из памяти людей, могут наблюдать это в реальном масштабе времени", – отмечает он.

Таким же образом, считает Христензен, пропаганда Кремля действует и в отношении других событий, в частности, в Украине.

"Точно так же в нашу память внедряют трактовку событий, выгодную Кремлю. Если люди постоянно слышат про "фашистский переворот", "хунту" и "гражданскую войну" в соседней стране, со временем они начинают в это верить. Человек охотно присоединяется к воображаемому большинству, от имени которого вещает пропаганда", – пишет активист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", общее число погибших в результате обвала дома в Магнитогорске из-за взрыва, предположительно бытового газа, составило 39 человек.