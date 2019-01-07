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​Митрополит Епифаний проводит рождественскую литургию в Софийском соборе: видео

понедельник, 07 января 2019, 11:44

7 января в день светлого Рождества Христова предстоятель православной церкви Украины Епифаний проводит священную литургию в Софийском соборе в Киеве.

Прямую трансляцию из собора ведет "Крым.Реалии".

Как известно, сегодня, 7 января, в Софийском соборе в Киеве развернули томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, что 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Как известно, этому предшествовал Объединительный собор в Киеве, на котором украинское духовенство избрало голову снова церкви. Вручение томоса должен завершить обретения независимости украинским православием.

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