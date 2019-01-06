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Томос уже в Украине: что известно

воскресенье, 06 января 2019, 22:19

В воскресенье, 6 января, в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает "Прямой".

"Нам достоверно известно, что Томос Уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", - заявили в эфире телеканала.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что процесс перевозки в Киев томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет организовано надежно.

Напомним, что 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Как известно, этому предшествовал Объединительный собор в Киеве, на котором украинское духовенство избрало голову вновь церкви. Вручение томоса должен завершить обретения независимости украинским православием.

Ранее сообщалось, что изготовленный на пергаменте томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.

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