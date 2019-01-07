РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

14:27
​Погибли 6 человек: появились видео спасения экипажа судна, на котором были украинцы
14:05
​Судно с украинцами утонуло у побережья Турции: фото и данные о погибших
13:49
​Спокойной жизни не будет: в Украине пояснили, что делает Россию серьезной угрозой для мира
13:19
​Стало известно о смерти на Донбассе бойца ВСУ родом из Коломыи
13:17
Во Львове может случиться трагедия: опубликовано видео ЧП на ярмарке в центре города
13:09
Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софийском соборе
13:02
Девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру: опубликовано яркое видео
12:35
Волонтер рассказал, как бойцы ВСУ делали боевикам смертельные новогодние "подарки"
12:25
Ани Лорак отдыхает в Майами в компании известного российского артиста
12:12
​В Киеве снова подешевел бензин: цены на заправках на этой неделе
12:05
Страна победившей глупости: в Украине спрогнозировали действия России в 2019 году
11:44
​Митрополит Епифаний проводит рождественскую литургию в Софийском соборе: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во Львове может случиться трагедия: опубликовано видео ЧП на ярмарке в центре города

понедельник, 07 января 2019, 13:17

На ярмарке во Львов заметили новую проблему, которая угрожает опасностью для посетителей.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, на ярмарке заметили провод на каркасе, который дымится. Зинкевич позвонил на линию Города Львова, однако там на информацию не отреагировали. Также ранее ему доложили, что на ярмарке проблем никаких нет.

Как написал депутат, пожар дымящийся провод не спровоцирует, но такая халатность может привести к травмированию людей. Около каркаса кого-то из посетителей может ударить током.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. В результате инцидента пострадали четыре человека. Позже в больнице рассказали о их состоянии здоровья.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: