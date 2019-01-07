Во Львове может случиться трагедия: опубликовано видео ЧП на ярмарке в центре города

На ярмарке во Львов заметили новую проблему, которая угрожает опасностью для посетителей.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, на ярмарке заметили провод на каркасе, который дымится. Зинкевич позвонил на линию Города Львова, однако там на информацию не отреагировали. Также ранее ему доложили, что на ярмарке проблем никаких нет.

Как написал депутат, пожар дымящийся провод не спровоцирует, но такая халатность может привести к травмированию людей. Около каркаса кого-то из посетителей может ударить током.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. В результате инцидента пострадали четыре человека. Позже в больнице рассказали о их состоянии здоровья.