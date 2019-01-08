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Под Ивано-Франковском произошли два смертельных ДТП: фото

вторник, 08 января 2019, 09:57

В понедельник, 7 января, в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На дороге Н-10 в селе Лесной Хлебичин столкнулись два автомобиля марки Volkswagen и Kia. В результате инцидента в больницы доставлены шесть человек: два водителя и четыре пассажира. Известно, что в медучреждении погибла пассажирка автомобиля Kia, остальные травмированных в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, водитель Kia выехал на полосу встречного движения. Что стало причиной такого маневра - выясняется. У водителей будут отобраны кровь на проверку состояния опьянения, но пока за мх жизнь борются медики.

А вторая авария, по данным издания "Фиртка", случилась в селе Угринов. Там столкнулись авто марки Geely и Mitsubishi. Вследствие ДТП пострадали шесть человек, которых госпитализировали с разными травмами. А пассажир Geely погиб на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение другим транспортным средством.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой. Также в этот день в центре Киева столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели. А 6 января возле села Ясенево в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще семь человек получили травмы.

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